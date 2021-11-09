В общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами

В общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами
Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Организатор перевозок» объявило аукцион на разработку автоматизированной системы «Управление билетами на базе штрих-кодов».

Согласно данным на сайте госзакупок, подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет выполнить разработку по автоматизации билетов с QR-кодами к марту 2022 года. На реализацию проекта планируется потратить 39,8 млн рублей.

Система цифровых билетов позволит перейти на работу транспорта без кондукторов, а также внедрить пересадочный тариф. Нововведения планируется реализовать в рамках транспортной реформы, которая начнётся в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пригородные автобусы начинают работу по зимнему расписанию в связи с традиционным осенним падением пассажиропотока. В расписании пригородного транспорта появились изменения.

«Организатор перевозок» QR-коды транспорт


 

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В общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами
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