В общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами

Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Билеты с QR-кодами могут появится в общественном транспорте Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Организатор перевозок» объявило аукцион на разработку автоматизированной системы «Управление билетами на базе штрих-кодов».

Согласно данным на сайте госзакупок, подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет выполнить разработку по автоматизации билетов с QR-кодами к марту 2022 года. На реализацию проекта планируется потратить 39,8 млн рублей.

Система цифровых билетов позволит перейти на работу транспорта без кондукторов, а также внедрить пересадочный тариф. Нововведения планируется реализовать в рамках транспортной реформы, которая начнётся в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пригородные автобусы начинают работу по зимнему расписанию в связи с традиционным осенним падением пассажиропотока. В расписании пригородного транспорта появились изменения.