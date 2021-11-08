Петербургские пригородные автобусы переходят на зимнее расписание

Пригородные автобусы начинают работать по зимнему расписанию в связи с традиционным осенним падением пассажиропотока.

В городском комитете по транспорту сообщили, что каждую осень автобусы пригородного сообщения, востребованные в летний период, переходят на зимний график работы.

Изменения в расписание пригородных маршрутов вносятся с сегодняшнего дня, 8 ноября.

Так, автобус №488 «Петербург — ж/д ст. «Сергиево» — садоводство «Кировец» перестанет курсировать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам. Автобус №469 «метро «Улица Дыбенко» — садоводство «Восход-2» не будет ходить по понедельникам, вторникам, средам, четвергам. Автобус №13А «ул. Костюшко — ул. Пилотов, 61» будет следовать только до конечной остановки «Авиагородок, академия». С 12 ноября приостанавливается движение автобусов №555 «ул. Жени Егоровой — 45 км автодороги «Санкт-Петербург-Парголово-Огоньки» по всем дням недели. Также с 12 ноября вводится временный маршрут №469А, который будет следовать по улице Дыбенко, проспекту Большевиков, путепроводу Нева, Мурманскому шоссе, Ладожскому мосту, трассе «Кола» до поселка Приладожский. Он будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

Пригородные автобусы возобновят работу весной следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году.