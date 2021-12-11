Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина

В последнее время у артистки появилось сразу несколько проблем со здоровьем.

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее сразу несколько серьезных проблем со здоровьем. О недугах она рассказала подписчикам в сторис в своём Instagram.

Звезда отметила, что ей сделали операцию на руку. Теперь она чувствует себя лучше. Но дело в том, что рука – не единственное, что беспокоило поющую телеведущую.

«И спинка, соответственно, вся затейпирована, потому что параллельно с рукой, я занимаюсь ещё и спиной»,

— призналась артистка.

Бузова отметила, что из-за проблем со здоровьем она часто чувствует себя уставшей – у нее нет ни на что энергии. Раньше ей хватало четырех или пяти часов для сна, а сейчас ее «жестко рубит».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала о долгом восстановлении после травмы руки.