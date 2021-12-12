«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил лидерство в РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил лидерство в РПЛ
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков. Фото: Pixabay

«Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене» и закончилась со счетом 1:1.

В составе бело-голубых отличился Дмитрий Скопинцев (72-я минута). У «Зенита» гол забил Клаудиньо (34).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.

"Динамо" "Зенит" рпл


 

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