Из-за ливней в Бразилии скончались 7 человек

Проливные дожди в Бразилии лишили жизни по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на источник в спасательных службах Бразилии, 12 декабря.

Ветер и сильные дожди, начавшиеся в Бразилии, привели к страшным последствиям.

Внетропический циклон, который сейчас буйствует в стране, «залил» ее 45 сантиметрами осадков.

Власти южноамериканского государства были вынуждены объявить режим ЧП в 25 муниципалитетах штата Баия.

За последние 35 лет непогода стала самой разрушительной для Бразилии. Дожди лишили крова порядка 5,7 тысяч жителей. Помимо этого, были разрушены несколько мостов, плотин, также на трех магистралях было остановлено движение автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США из-за урагана погибли уже более 70 человек.