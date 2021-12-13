Эксперты назвали самые популярные российские сериалы 2021 года

Эксперты назвали самые популярные российские сериалы 2021 года
Третий сезон "Бывшие" крайне заинтересовал пользователей. Фото: скриншот "Бывшие"

На первом месте оказался третий сезон проекта «Бывшие».

Сегодня, 13 декабря, выяснили, какие российские сериалы были самыми востребованными в 2021 году. Рейтингом делится сайт «Кино-Театр.ру», пишет «Российская газета».

Первое место по популярности занимает третий сезон проекта «Бывшие». Именно на страницу этого сериала чаще всего заходили пользователи. «Серебро» получает «Чикатило», а тройку лидеров замыкает «Хрустальный». Также в десятку популярнейших сериалов угодили «За час до рассвета», «Угрюм-река», «Содержанки-3», «Медиатор», «Вампиры средней полосы», «Клиника счастья» и «Склифосовский».

Эксперты отмечают, что все чаще россияне вместо телевизоров используют онлайн-платформы. Они также предпочитают телесериалам сериалы, сделанные такими площадками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автор книги «Чарли и шоколадная фабрика» возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей.

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Эксперты назвали самые популярные российские сериалы 2021 года
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