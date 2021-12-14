Подростки разбили икону и украли золотые украшения из церкви в Гатчине

В Ленобласти двое подростков подозреваются в краже из гатчинской церкви.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию обратился настоятель Мариенбургской Покровской церкви, расположенной в Гатчине на Круговой улице.

По словам священнослужителя, две неизвестные девушки, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы похитили ювелирных изделия: серьги, цепочку и три кольца. Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

По подозрению в хищении были задержаны две местные жительницы, 15 и 16 лет. В присутствии законных представителей они были допрошены в качестве подозреваемых и отпущены под обязательство о явке. Часть похищенного имущества удалось изъять и вернуть в церковь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области у настоятеля храма украли три ружья и ювелирные изделия. В полицию обратился 64-летний настоятель храма в деревне Юкки и рассказал, что его ограбили.