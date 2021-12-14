Баста рассказал, почему отказался от предложения выдвигаться в Госдуму

Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) рассказал, что ему предлагали выдвигаться в депутатом Государственную Думу, но он отказался, объяснив это тем, что является «неблагонадежным».

«У меня, честно говорю, были предложения. В Думу. Я не помню, депутат какой-то там. Я всегда говорю: ребята, во-первых, я неблагонадежный <…> Поэтому точно это не мое. Наблюдать за этим, разрываться, веселиться, читать… Я бы этого не смог точно, это очень тяжело», — сказал он в интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость» на канале RTVI.

Баста добавил, что больше всего ему нравится записывать музыку на студии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.