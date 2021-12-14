Петербуржцы нахулиганили на 3,5 млн рублей

Петербуржцы нахулиганили на 3,5 млн рублей
Судебные приставы. Фото: ГУФССП РФ по Петербургу

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали более 3,5 млн рублей в рамках взыскания административных штрафов, вынесенных за мелкое хулиганство. За 11 месяцев 2021 года почти с 9 тыс. горожан взыскали штраф в принудительном порядке.

Например, в отношении 31-летнего молодого человека были возбуждены исполнительные производства о взыскании 4 штрафов на сумму 2 тыс. рублей. В течение месяца молодой человек совершил несколько административных правонарушений, находился в сильном алкогольном опьянении в общественном месте и был оштрафован. Денежные средства с нарушителя были взысканы судебными приставами в принудительном порядке, сообщили ГУФССП России по Петербургу.

Напомним, неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее gazeta.spb.tu сообщала о том, что Санкт-Петербурге оштрафовали иностранца, который предлагал взятку сотруднику Госавтоинспекции. Не уточняется, о какой именно сумме идет речь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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