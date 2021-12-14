Кассирша из Ачинска, укравшая из банка 23 млн рублей, сама пришла в полицию

Кассирша из Ачинска, укравшая из банка 23 млн рублей, сама пришла в полицию
Сейчас кассирша находится в отделе полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ачинске женщина украла 23 миллиона рублей из банка, где работала кассиршей, а затем сама пришла в полицию.

Руководитель банка обратился в полицию с сообщением о хищении 15 млн рублей, 49,5 тысячи долларов (около 3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (около 4 миллионов рублей). Правоохранители выяснили, что к краже причастна 30-летняя кассир банка. В этот же день мать подозреваемой заявила в полицию о пропаже дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Об этом пишет ТАСС.

Сотрудники уголовного розыска в ходе разбирательства предположили, что мать на самом деле знает, где находится ее дочь. По итогу повторной беседы с женщиной, она поговорила с дочерью и убедила ее сдаться полиции.

Сейчас кассирша находится в отделе полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.

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