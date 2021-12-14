В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Московском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 декабря в полицию обратилась пенсионерка 1938 года рождения и рассказала о том, что 23 ноября ей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником банка.

Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, злоумышленница убедила заявителя снять денежные средства в размере в размере 465 000 рублей и перевести их на неизвестный счет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей.