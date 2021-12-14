Спасатель назвал первые признаки обморожения

Спасатель назвал первые признаки обморожения
За последние дни в Петербурге без конечностей остались три человека, которые получили обморожение. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Тренер первой помощи Российского Красного Креста Денис Моисеев рассказал, по каким признакам можно распознать обморожение, и кто больше всего подвержен такой опасности.

На обморожение указывают такие симптомы, как онемение части тела, покалывания и снижение чувствительности. У детей тревожным признаком будет красный нос. Обморожению в первую очередь подвержены выступающие части тела — нос, уши, подбородок и пальцы. Также страдают места, которые вспотели и промокли. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Обморожение может привести к простому дискомфорту, либо обернуться хирургическим вмешательством. Как отмечает спасатель, за последние дни в Петербурге без конечностей остались три человека, которые получили обморожение.

Моисеев добавил, что в группе риска маленькие дети, пожилые люди и подвыпившие граждане, оказавшиеся на улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 20 петербуржцев госпитализировали с обморожениями с начала зимы.

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