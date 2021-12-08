Более 20 петербуржцев госпитализировали с обморожениями с начала зимы

С обморожением госпитализировали больше 20 человек с начала морозов. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

С обморожением госпитализировали больше 20 человек с начала морозов. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Санкт-Петербурге с начала наступления морозов более 20 горожан были госпитализированы с обморожением.

Об этом стало известно в среду, 8 декабря. К настоящему моменту 12 пациентов с обморожением находятся в отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города, всего с наступления минусовой температуры в городе поступил 21 человек с данным диагнозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что морозы в Северной столице не собираются отступать. В среду температурные показатели будут на 12-13 градусов ниже положенных по климату. Температура воздуха днем в городе составит -12…-14 градусов, в Ленобласти -11…-16. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег.

Погодные условия также осложнили ситуацию на дорогах. Гололед стал причиной множества ДТП. Почти 800 аварий произошло на скользких дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки.