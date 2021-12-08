На 13 градусов ниже нормы: в среду петербуржцев ожидает морозная погода

На 13 градусов ниже нормы: в среду петербуржцев ожидает морозная погода
Зима в Петербурге пугает горожан сильными морозами. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В середине рабочей недели в Петербурге ожидается морозная погода — температурные показатели будет на 12-13 градусов ниже положенных по климату. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 8 декабря, метеорологические условия будет формировать тыловая часть уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег.

«Санкт-Петербург: морозно, местами небольшой снег», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -12…-14 градусов, в Ленобласти -11…-16. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к жителям проспекта Ветеранов вернулось тепло в дома. Специалисты «Теплосети» завершили ремонтные работы на участке.

михаил леус новости СПб погода


 

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