Почти 800 ДТП произошло на скользких дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки

В первый день рабочей недели в Петербурге и Ленобласти произошло более 780 аварий.

За сутки в Северной столице случилось 641 ДТП, в 6 из них люди получили травмы, пять ранения, один человек погиб. В 47-м регионе — 142 аварии, четверо пострадавших и столько же раненых. К счастью, среди жертв нет детей.

Более 780 аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за 6 и 7 декабря, сообщили в управлении ГИБДД по городу и области соцсети «ВКонтакте».

За минувшие сутки в Петербурге случилось 641 ДТП, в шести из них люди получили травмы, пять ранения, один человек погиб. Не менее удручающие показатели в Ленобласти — 142 аварии, четверо пострадавших и столько же раненых. Обошлось без жертв.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду Петербурге ожидается морозная погода — температурные показатели будет на 12-13 градусов ниже положенных по климату. На дороге будет гололедица.