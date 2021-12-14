МВД подготовило проект приказа о вскрытии автомобилей без участия владельца

Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа о новых правилах вскрытия автомобилей полицейскими в случае необходимости и в отсутствии владельца.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. МВД в проекте уточнило, что полиция будет информировать собственника автомобиля, если стражи порядка осуществили вскрытие транспортного средства в его отсутствие.

Граждан будут уведомлять о вскрытии автомобиля заранее, не менее чем за сутки. Правоохранителей обяжут это делать по интернету, почте или телефону.

В самом уведомлении полицейские должны будут указать дату, время, место и основания вскрытия машины, а также сведения об обстоятельствах процедуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по решению Госдумы, у российской полиции расширяются полномочия.