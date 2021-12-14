«Сосульку-убийцу» заметили на крыше дома на Владимирском проспекте

Петербуржцы обратили внимание на гигантскую сосульку, которая свисает с кровли жилого дома в центре города.
Очевидцы рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Сообщается, что глыба льда свисает над тротуаром по адресу Владимирский проспект, дом 16. Наледь прозвали «сосулькой-убийцей» из-за ее размера и острого конца.
По словам автора публикации, несколько часов назад он сообщил об угрозе падения наледи в Центр обработки вызовов 004. Там сообщили, что информацию об этом «передали в район».
Однако к решению проблемы коммунальщики так и не приступили, несмотря на явную опасность для прохожих.
«Ничего не происходит, ни рабочих, ни ограждения… Узкий проход по тротуару, вал народа», — написал пользователь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петроградской стороне из-за упавшей сосульки пострадал 10-летний мальчик.