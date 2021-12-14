На Петроградской стороне из-за упавшей сосульки пострадал 10-летний мальчик

В Петербурге еще один человек пострадал от плохой уборки снега и наледи с городских крыш. На этот раз в больницу попал школьник.

Инцидент произошел в понедельник, 13 декабря, на Большом проспекте Петроградской стороны. Наледь с крыши упала на 10-летнего ребенка, который шел вдоль дома. Об этом сообщает 78.ru.

Сосулька повредила мальчику руку. Школьнику потребовалась медицинская помощь. Тяжелых травм он не получил, обошлось без госпитализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последние два дня от падения наледи пострадали два человека. На набережной реки Мойки сосулька разбила голову женщине, а на 3-й Советской улице от упавшей глыбы льда пострадал пожилой мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.