Двое петербуржцев покалечены сосульками: прокуратура проверяет работу коммунальщиков

»). Прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ со стороны организации, отвечающей за очистку крыши от наледи. Фото: Gazeta.SPB

»). Прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ со стороны организации, отвечающей за очистку крыши от наледи. Фото: Gazeta.SPB

Петербургская прокуратура организовала несколько проверок по факту травмирования горожан, которые попали в больницу из-за плохой уборки наледи с крыш.

В городской прокуратуре сообщили, что в центре города правоохранители разбираются в обстоятельствах падения сосульки с крыши на женщину. Это случилось 13 декабря у дома 73 по набережной реки Мойки. По данным Gazeta.SPb, потерпевшая была госпитализирована в Мариинскую больницу с переломом основания черепа и открытой черепно-мозговой травмой. Она в тяжелом состоянии и находится в коме.

Полицией возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч.2 п.в УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности»). Прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ со стороны организации, отвечающей за очистку крыши от наледи.

Еще один инцидент произошел 12 декабря у дома 21/4 на 3-й Советской улице. Там на голову 60-летнего мужчины свалилась глыба льда. Петербуржец попал в больницу с проломленной головой, снятым скальпом на лбу и переломом позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое.

В этом случае прокуратура проверит деятельность «Жилкомсервиса № 3 Центрального района».

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — заключили в надзорном ведомстве.

От падения сосулек страдают не только люди, но и автомобили. В Петроградском районе, к примеру, коммунальщики скидывали снег и наледь прямо на машины, которые стояли в пробке рядом с домом.

Тем временем ГАТИ уже начала выписывать крупные штрафы за серьезные нарушения уборки территорий и кровель нежилых зданий. За плохую уборку рублем наказали организации, работающие на Суворовском проспекте, в Подъездном переулке, на улице Доблести и на других улицах. Самый крупный штраф — 500 тысяч рублей — получило Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны.

На прошлой неделе также сообщалось, что ГАТИ возбудила 45 административных дел о нарушениях правил уборки снега. Всем виновным компаниям грозит штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подряды на уборку снега в Петербурге выиграли те же организации, что и в прошлый раз.