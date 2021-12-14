Упавшая с крыши в центре Петербурга глыба льда чуть не сняла мужчине скальп

Не убранный вовремя снег с крыши едва не стал причиной трагедии: в Центральном районе Петербурга глыба льда упала на голову пожилому человеку. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне вечером у дома 21/4 на 3-й Советской улице.

Мужчину 1961 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, скальпированная рана лба, закрытый компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника, шок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сотрудники ГАТИ регулярно проводят рейды по городу, проверяя качество уборки. За прошедшие выходные были оштрафованы сразу несколько организаций. Самый крупный штраф, полмиллиона рублей, выписали Центральному ЖКУ Минобороны РФ.