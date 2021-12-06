Из-за плохой уборки снега в Петербурге было возбуждено 45 административных дел

Из-за плохой уборки снега в Петербурге было возбуждено 45 административных дел
Из-за плохой уборки снега в Петербурге было возбуждено 45 административных дел. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения правил уборки снега в Петербурге, в результате чего было возбуждено 45 административных дел.

Гати зафиксировала нарушения в уборки снега с кровли нежилых зданий, территории торговых центров и АЗС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники инспекции осмотрели 105 зданий и нашли нарушения на кровли 35 нежилых объектов. Кроме того, был проведен осмотр 97 территорий, из которых на 57 были выявлены нарушения. В результате проверок в общей сложности 257 зон производства работ возбудили 45 административных дел. Штраф для компаний составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Все виновные лица были вызваны для составления протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга заявил, что убирать снег с улиц города снегоуборочным машинам мешают автомобилисты.

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