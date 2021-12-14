Сосулька упала на девушку на набережной Мойки: перелом основания черепа и кома

Это уже второй случай падения сосульки на человека 13 декабря. Фото: скрин Яндекс.панорам

Это уже второй случай падения сосульки на человека 13 декабря. Фото: скрин Яндекс.панорам

Уголовное дело возбуждено после падения сосульки с крыши на девушку. Как стало известно Gazeta.SPb, трагедия произошла накануне, 13 декабря, прямо посреди дня. Сосулька упала на 33-летнюю девушку с крыши дома 73 по набережной реки Мойки.

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу с переломом основания черепа, комой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч.2 п.в УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности»).

Напомним, вчера же вечером сосулька упала на пожилого мужчину у дома 21/4 на 3-й Советской ул. В тяжелом состоянии его госпитализировали в ту же Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, скальпированной раной лба, переломом позвоночника.

Этой зимой, впрочем, как и прошлой, петербуржцы открыто возмущаются в соцсетях качеством уборки города от снега.