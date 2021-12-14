20 студентов из Китая легли в коронавирусный госпиталь «Ленэкспо»

20 студентов из Китая легли в коронавирусный госпиталь «Ленэкспо»
В "Ленэкспо" поступило 20 студентов из Китая. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Молодых людей характеризуют как очень воспитанных и вежливых.

Как передает «Фонтанка», студенты переносят инфекцию в легкой и средней форме.

Студенты, прибывшие из Китая в Петербург, обучаются в одном из местных ВУЗов. В учреждение они попали из общежития.

Ранее «Ленэкспо» принимал студентов из Самары, Вологды и других городов.

Отмечается, что многие врачи взаимодействуют с пациентами из Китая на английском языке. Помимо этого, у студентов есть переводчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 60 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 26 946 жителей Петербурга.

«Ленэкспо» Китай коронавирус новости СПб


 

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