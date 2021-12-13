Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 60 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 60 случаев.
Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.
В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 26 946 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 290 604 человек.
Всего с начала пандемии в России выявлено 10 046 454 случаев коронавируса в 85 регионах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.