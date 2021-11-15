У 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу

Специалисты Европейского университета, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. Смородинцева провели исследование и пришли к выводу, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

Как пишет «РБК», у 99% вакцинированных «Спутником V» нашли антитела, как и у 96 процентов привившихся вакциной «Спутник Лайт». Привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» почти не было, но и у них также выработались антитела – 76 и 57 % соответственно.

За последние сутик в Петербурге зафиксировано 2968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 1144 человека, скончались 77 человек.

С начала пандемии в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что негативная реакция на препарат может стать единственным обоснованным медотводом от вакцинации. По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, единственным основанием для медотвода от вакцинации может стать негативная реакция организма на препарат.