В Южном Судане 89 человек скончалось от неизвестной болезни

В Южном Судане умерли не менее 89 человек. Фото: pixabay

В Южном Судане умерли не менее 89 человек. Фото: pixabay

В страну оперативно направили специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Жуткие вещи творятся в городе Фангак, находящимся в восточном штате Джонглей Южного Судана. Там констатировали 89 смертей, вызванных неизвестной болезнью. На место случившегося были отправлены специалисты ВОЗ. Об этом пишет газета Daily Mail.

Эксперты направились в Фангак на вертолете. Сотрудники организации оценят риски и возьмут биоматериалы у больных.

Выяснилось, что местные доктора уже проверили всех больных на холеру. Диагноз не подтвердился.

Особенно много больных в местах, пострадавших от сильного наводнения, которое произошло в августе текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за ливней в Бразилии скончались 7 человек.