В Минздраве предупредили, что коронавирус может повлечь за собой амнезию

В Минздраве предупредили, что коронавирус может повлечь за собой амнезию. Фото: pixabay

В Минздраве предупредили, что коронавирус может повлечь за собой амнезию. Фото: pixabay

По мнению специалистов коронавирус воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома проявляется в виде раздражительности или частичной амнезии.

Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что потеря памяти — это характерный симптом для тех людей, кто перенес заболевание. Люди начинают забывать, например, некоторые слова. Об этом сообщает «РБК». Кроме того, у пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается повышенная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает», — добавил Кекелидзе.

По словам эксперта, одним из особенностей такого проявления является тот факт, что человек не понимает, что плохого коронавирус принес ему. Также, пациент может неправильно оценивать свои функции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки на 14 декабря болезнь была зафиксирована у 28 343 человек.