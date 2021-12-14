В России коронавирусом заболело более 10 млн человек

В России за последние сутки от коронавируса умерло более 1 тыс. человек. Фото: pexels.com

В России за последние сутки от коронавируса умерло более 1 тыс. человек. Фото: pexels.com

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 28 343 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 10 млн 74 тыс. 797 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 145 случаях, за все время пандемии скончались 291 749 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что препараты для больных новой коронавирусной инфекцией в Петербурге, которые лечатся дома, обошлись федеральному бюджету города более чем в 1,9 млрд рублей. Именно столько ушло на лекарства за два года.