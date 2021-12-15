Петербуржцам на 9 часов прогнозируют пробки в 6 баллов

Петербуржцам на 9 часов прогнозируют пробки в 6 баллов
Петербуржцам на 9 часов прогнозируют пробки в 6 баллов. Фото: "Яндекс.Пробки"

В Северной столице петербуржцы продолжают спешить на работу вопреки непогоде и скользким дорогам. В среду загруженность дорог в ближайшие часы обещает быть средней.

На 9 часов в городе могут вырасти 6-тибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Пробок». К 10 часам уровень загруженности упадет до 4 баллов, но будет продолжать оставаться в желтой зоне. С 12 до 14 по прогнозам ожидается повышение балла до 5-тизначной отметки.

Красные участки на карте отмечаются недалеко от станции метро «Спортивная», затруднено движение у «Адмиралтейской», из-за аварии трудности возникли на набережной Макарова, плотно стоит Дворцовая набережная со стороны набережной Лебяжьей канавки, где также отмечается красный участок. На улице Пестеля рядом с музеем-квартирой Иосифа Бродского все также стоит.

Движение в целом затруднено, но не критично. Местами, действительно, встречаются места где придется какое-товремя постоять, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по 12 мая 2022 года в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улице до улице Белоусова.

«Яндекс.Пробки» загруженность дорог ленобласть новости СПб транспорт


 

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