По проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода

По проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода. Фото: "Google.Карты"

По проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода. Фото: "Google.Карты"

Начиная с 10 декабря в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения на улицах горда в связи с проведением разного рода ремонтных работ.

Об ограничении движения транспорта сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так с 10 декабря 2021 года по 12 мая 2022 года в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улице до улице Белоусова.

Также с 10 декабря 2021 года по 8 января 2022 года движение транспорта ограничат по Светлановскому проспекту от улицы Орбели до Светлановской площади в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей.

А уже с 11 декабря по 19 апреля 2022 года из-за производства работ по прокладке газопровода закрывается направление движения транспорта по улице Коллонтай от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8, 17 и 18 декабря с 6 до 23 часов ограничат движение по Большой Морской улице вдоль дома №54 в направлении от Почтамтского переулка к Исаакиевской площади в связи со съемками фильма «Шаляпин».