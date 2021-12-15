Синоптики познакомили петербуржцев с североатлантическим циклоном «Матео»

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Синоптики познакомили петербуржцев с североатлантическим циклоном "Матео". Фото: pixabay

В Северной столице на фоне оттепели горожан ждут мокрый снег и повышение температуры выше климатической нормы.

В среду, 15 декабря, на погоду в Петербурге значительно влияет теплый сектор обширного североатлантического циклона. Синоптики называют его «Матео». Потепление связано с его появлением. Об этом сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

По словам синоптика, по периферии циклона в регион будут поступать влажные и согретые Гольфстримом воздушные массы. Они принесут в город облачную погоду и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха будет варьироваться от +1 до +3, она, таким образом, ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы. По области градусник термометра сможет опуститься до -2 или подняться до +3. Ожидается юго-западный ветер с порывам 4-9 м/с. Атмосферное давление при этом будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что погодные условия в Северной столице снова создают угрозу жителям города. Уровень опасности будет повышен до «желтого» в 19 часов 15 декабря.

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