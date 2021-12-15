Прокуратура проверит обстоятельства травмирования рабочего в морском порту Петербурга

Прокуратура проверит обстоятельства травмирования рабочего в морском порту Петербурга
Мужчина повредил руку. Фото: Baltphoto

Мужчина повредил руку. Насколько серьезно – не уточняется.

Прокуратура Санкт-Петербурга приступила к проверке обстоятельств инцидента, в результате которого рабочий «Морского торгового порта» получил травму. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем при погрузочно-разгрузочных работах (из железнодорожного вагона на причал перемещал алюминиевые прутки в связке с применением грузоподъемных устройств). Мужчина, выполнявший свою работу, получил травму руки – непонятно, насколько серьезную.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала там руку. Теперь дочь пострадавшей намерена дойти до суда.

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