Россиянка пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала там руку

Россиянка пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала там руку
Пострадавшая намерена судиться. Фото: pixabay

Теперь дочь пострадавшей намерена дойти до суда.

В Екатеринбурге женщина после посещения травмпункта со сломанной ногой сломала себе еще и руку. Об этом сообщает E1.ru.

Известно, что до учреждения женщина с переломом добралась вместе с дочерью и ее коллегой. Дочь хотела помочь матери раздеться в кабинете, но ей отказали. В какой-то момент, пока она ждала пострадавшую, раздался крик. Выяснилось, что женщине предложили сесть на стул, до которого нужно было для начала добраться.

«Выяснилось, что на рентгене женщине дали стул, чтобы она сняла обувь, но до него пациентке пришлось прыгать на одной ноге. В этот момент она упала и сломала запястье»,

— говорится в сообщении.

Теперь дочь пострадавшей намерена обратиться в суд, чтобы наказать медиков за халатность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе водитель «Ленд Крузера» влетел в дерево и переломал ноги.

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