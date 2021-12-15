Спасатели предупредили о сильном снегопаде на востоке Ленобласти

Спасатели предупредили о сильном снегопаде на востоке Ленобласти
Сильный снег пойдет в Ленобласти в ночь на 16 декабря. Фото: pixabay

На Ленинградскую область в ночь на 16 декабря обрушатся сильные снегопады.

Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в восточных районах Ленобласти пройдет сильный снег, который местами будет переходить в мокрый снег.

Согласно прогнозу, на западе региона ночью будет идти мокрый снег с дождем. Осадки продолжатся и днем. Местами возможно налипание снега и туман.

Умеренный ветер подует с юго-запада, запада. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за тумана в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности до 16 декабря.

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