Петербуржцев предупредили о тумане с видимостью 500 метров

МЧС предупредило о сильном тумане, который накроет Петербург сегодня ночью, 16 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», плотный туман затянет Северную столицу в промежуток с 2 до 5 часов. В некоторых районах города видимость тумана составит 500 метров и менее.

По данным синоптиков, туман ожидается ночью и утром. Одновременно с туманом в Петербурге будет идти умеренный мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за тумана в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности до 16 декабря. «Желтый» является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду. Отдельное обращение адресовано водителям: необходимо быть предельно осторожными на дорогах.