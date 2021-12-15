Профилактолог предупредил, что коронавирус может привести к болезни Паркинсона

Профилактолог предупредил, что коронавирус может привести к болезни Паркинсона
Специалист призвал пройти обследование, чтобы исключить риск развития болезни. Фото: pexels

Коронавирус может спровоцировать или ускорить развитие болезни Паркинсона. Об этом заявил главный профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Специалист рассказал в беседе с Ura.ru, что случаи развития этого хронического заболевания головного мозга уже описаны учеными. Причем среди пациентов, столкнувшихся с таким последствием COVID-19, были достаточно молодые люди.

Как пояснил Токарев, у переболевших коронавирусом может возникнуть мультифакторное поражение центральной нервной системы: вирус запускает аутоиммунные процессы в организме.

Он призвал пройти обследование, чтобы исключить риск развития болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог РАН предположил, что омикрон-штамм коронавируса был создан искусственно.

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