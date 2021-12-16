Россиян ждет «ныряющий» циклон, который принесет морозы до -20 градусов

С 21 декабря в регионах начнутся морозы до -16-21 градуса ночью и -12-17 градусов днем. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С 21 декабря в регионах начнутся морозы до -16-21 градуса ночью и -12-17 градусов днем. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшие дни погода в европейской части России окажется во власти «ныряющего» антициклона.

Как передает «Российская газета», атлантический циклон придет в Ленинградскую и Архангельскую область, а также на юг Карелии. Его стараниями в регионах пройдут сильные снегопады. Также циклон затронет Московскую область, где в четверг пройдет мокрый снег. Температура воздуха в указанных регионах будет держаться на уровне нуля градусов.

В центре европейской части страны станет холоднее с 18 декабря. В субботу ожидается от -1 до -6 градусов. Аналогичная погода будет и в понедельник. А с 21 декабря в регионах начнутся морозы до -16-21 градуса ночью и -12-17 градусов днем.

В Якутии по ночам морозы могут перевалить за -50 градусов. А в регионах Сибири ожидается до -40 ночью и -30 днем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за тумана в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности до 16 декабря.