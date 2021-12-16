Минус вывеска и автомобиль: В Петербурге во время уборки снега не щадят ничего

Минус вывеска и автомобиль: В Петербурге во время уборки снега не щадят ничего
Уборка наносит вред имуществу горожан. Фото: скриншот Вконтакте

Горожане не перестают удивляться качеству уборки снега и наледи в этом году. Они боятся ходить по улице, так как в любой момент на голову может что-то упасть.

В разных районах Санкт-Петербурга из-за уборки крыш и дорог происходят неприятные инциденты. Петербуржцы уверяют, что скоро перестанут выходить на улицу – это становится опасным.

На шоссе Революции у дома 52 с крыши упал «снежный метеорит». Очевидец уверен: если бы глыба рухнула на человека, то легкими травмами не обошлось бы.

Дворники повредили вывеску. Фото: скриншот Вконтакте

На Разъезжей ситуация не лучше. По предварительным данным, дворники во время уборки повредили вывеску салона красоты. С кого теперь спрашивать – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле ответили Ивану Краско, который пожаловался Путину на уборку снега в Петербурге. Власти посоветовали обратиться в администрацию города.

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