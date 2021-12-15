В Кремле ответили Ивану Краско, который пожаловался Путину на уборку снега в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль пока не приходило письмо 91-летнего актера Ивана Краско с жалобой на плохую уборку снега в Петербурге.

Представитель Кремля заявил в беседе с ТАСС, что такого письма еще не поступало, но такое послание, наверное, следует сначала отправить правительству города.

В среду Краско подтвердил, что подписал письмо Владимиру Путину, в котором пожаловался на некачественную зимнюю уборку в Петербурге. Народный артист посетовал, что зрение его уже подводит, поэтому он вынужден ходить по нечищенным сугробам и гололеду вместе с поводырем.

«Вышел вчера до театра добраться — повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: «Да, я с удовольствием подпишу письмо», — рассказал Краско.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в каждом третьем дворе Петербурга нашли нарушения правил уборки снега и наледи.