После падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка

После падения льдин в Петербурге врачи госпитализировали подростка
Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

Девочку находится под наблюдением врачей.

В Санкт-Петербурге появились новые жертвы глыб, падающих с крыш. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает 78.ru.

Известно, что 14-летняя девочка гуляла по улице Большая Зеленина, когда ей на голову рухнула льдина. Подросток смогла добраться до дома на Боровой улице, откуда ей вызвали скорую. Врачи приняли решение о госпитализации.

Также 15 декабря из-за сосулек пострадала 35-летняя женщина. Она находилась на набережной реки Фонтанки, когда произошло падение льдин. Женщина от госпитализации отказалась.

Это – далеко не все подобные случаи. Жертвами сосулек уже стали 21-летний молодой человек и 20-летний юноша. Один получил по голове на Среднем проспекте В.О., а другой на Лермонтовском проспекте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге во время уборки снега не щадят ничего.

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