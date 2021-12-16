Более 100 человек были травмированы на железнодорожных путях в Петербурге с начала года

Самые частые нарушения - переход железной дороги в неустановленных местах и попытки проскочить перед поездом на «красный» сигнал светофора. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Самые частые нарушения - переход железной дороги в неустановленных местах и попытки проскочить перед поездом на «красный» сигнал светофора. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

За 11 месяцев 2021 года на территории Октябрьской магистрали травмы получили 170 человек, 118 из них погибли.

Больше всего трагических случаев произошло в Петербурге и Ленобласти — 109 человек получили травмы, 75 из них скончались на месте происшествия.

Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, основной причиной травм является грубое нарушение правил пересечения железнодорожных путей.

Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции провели профилактический рейд на железнодорожной станции «Старая Деревня», где проводили беседы с нарушителями, игнорирующими правила пересечения ж/д.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая женщина поскользнулась на путях и погибла под колесами поезда в Ленобласти. 62-летняя женщина услышала приближающийся грузовой поезд и решила ускориться, чтобы успеть перебежать железнодорожный переезд.