Пожилая женщина поскользнулась на путях и погибла под колесами поезда в Ленобласти

В Ленинградской области транспортная полиция начала проверку по факту гибели пенсионерки вблизи ж/д станции Ижора.

Как сообщила пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу, смертельный инцидент произошел в понедельник утром на 19 километре вблизи станции Ижора. 62-летняя женщина услышала приближающийся грузовой поезд и решила ускориться, чтобы успеть перебежать железнодорожный переезд.

Машинист заметил пенсионерку и применил экстренное торможение. В этот момент женщина поскользнулась и упала между рельсами. Наезда избежать не удалось, пострадавшая погибла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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