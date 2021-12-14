Появились подробности смертельного ДТП под Гатчиной

Сегодня стало известно, что в больнице умерла еще одна пассажирка. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сегодня стало известно, что в больнице умерла еще одна пассажирка. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В поселке Новый свет Гатчинского района Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Ранее сообщалось о трех погибших. Сегодня стало известно, что в больнице умерла еще одна пассажирка.

Напомним, 13 декабря на Гатчинской объездной трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и автомобиля «Хундай Крета». Погибли 68-летний водитель «Хундай Крета» и двое пассажиров «Лексуса».

Как стало известно gazeta.spb.ru, пассажирка 1972 года была госпитализирована, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Водитель с различными травмами в тяжелом состоянии находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в ДТП в Приозерском районе пострадала десятилетняя школьница. Ее госпитализировали после того, как в автомобиль Chevrolet Cruze, в котором она находилась, въехал BMW, водитель которого не справился с управлением.