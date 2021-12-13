В ДТП на «Сортавале» пострадала школьница

В Приозерском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился 12 декабря на 104 км трассы «Сортавала».

По предварительной информации, водитель BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Chevrolet Cruze.

В результате ДТП пострадала 10-летняя школьница из Приозерска, которая находилась в салоне второй иномарки. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из-за большегруза рухнула эстакада: образовался затор. Известно, что машина двигалась с поднятым кузовом.