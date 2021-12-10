В Ленобласти из-за большегруза рухнула эстакада: образовался затор

В итоге на участке дороги образовалась серьезная пробка. Фото: pixabay

В итоге на участке дороги образовалась серьезная пробка. Фото: pixabay

Известно, что машина двигалась с поднятым кузовом.

В Ленинградской области сегодня, 10 декабря, большегруз сбил эстакаду. В результате конструкция рухнула прямо на дорогу и мешает автомобилистам. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на трассе Зуево — Новая Ладога у Киришей. По предварительным данным, большегруз ехал с поднятым кузовом, которым и зацепил эстакаду.

В итоге конструкция перегородила путь. Образовалась пробка длиной почти в два километра. На месте работают сотрудники комитета по дорожному хозяйству – им нужно убрать эстакаду с проезжей части.

Ране в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе семикилометровая пробка. Четырем автобусам пришлось ехать в объезд.