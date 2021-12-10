На Московском шоссе семикилометровая пробка

На Московском шоссе семикилометровая пробка
Огромная пробка вновь образовалась у Шушар. Фото: Яндекс.Карты

Четырем автобусам пришлось ехать в объезд.

В Санкт-Петербурге под вечер вновь наблюдаются серьезные пробки. Одним из самых проблемных участков стало Московское шоссе. Там образовалась очередь из машин длиной семь километров.

В Telegram-канале СПб ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что сразу четыре автобуса поехала в объезд. Это маршруты №№ 179, 192, 196 и 388. Пассажиров повезут по Колпинскому шоссе, Софийской улице и Дунайскому проспекту, после чего автобусы продолжат следовать по своим трассам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проверяет жалобы на плохую уборку Московского шоссе в Шушарах. Было выявлено сразу несколько нарушений. Несмотря на это, заявили в прокуратуре, нельзя не отметить, что шоссе «преимущественно» прибрали, работы продолжаются.

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