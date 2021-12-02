Прокуратура проверяет жалобы на плохую уборку Московского шоссе в Шушарах

Прокуратура проверяет жалобы на плохую уборку Московского шоссе в Шушарах
В Петербурге пробки из-за снега. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Ведомство подтвердило, что дорогу убирают плохо.

Который день жители Пушкинского района наблюдают многокилометровые пробки у поселка Шушары. Причиной стали плохо расчищенный участок Московского шоссе. Наконец происходящим заинтересовалась прокуратуру, которая проводит проверку в связи с многочисленными жалобами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место уже выезжали сотрудники, которые подтвердили: снег расчищен плохо и именно это привело к «неблагоприятным для населения последствиям», среди которых пробка и угроза для безопасности жизни и здоровья граждан.

Было выявлено сразу несколько нарушений. Несмотря на это, отметили в прокуратуре, нельзя не отметить, что шоссе «преимущественно» прибрали, работы продолжаются.

Прокуратура проверит, не нарушают ли ответственные за расчистку Московского шоссе организации законодательство. Также ведомство проверит, как организована и контролируется указанная работа администрацией района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что снегопад сковал движение транспорта в Шушарах.

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