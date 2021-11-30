Снегопад сковал движение транспорта в Шушарах

Снегопад сковал движение транспорта в Шушарах
В Петербурге до сих пор пробки. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Хуже всего обстоят дела на Московском шоссе.

О том, что сильный снег парализовал движение транспортных средств в одном из районов Петербурга, сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» поздно вечером, 30 ноября.

Из-за сильнейшего снегопада, а также дорожно-транспортного происшествия фур было остановлено движение транспорта в Шушарах.

Мучаются в пробках водители, решившие поехать по Московскому шоссе, которое встало намертво даже после 23 часов.

Заторы образовали и в сторону Петербурга, и обратно.

Согласно данным «Яндекс.Пробок» в 22 часа в Северной столицы заметили рекордно длинную для этого времени суток пробку — 15,9 километров.

Стоит отметить, к 12 часам ночи движение по магистралям города стоит в 4-балльных заторах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тысяча единиц техники убирает снег на улицах Петербурга 30 ноября.

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