Снегопад сковал движение транспорта в Шушарах

Хуже всего обстоят дела на Московском шоссе.
О том, что сильный снег парализовал движение транспортных средств в одном из районов Петербурга, сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» поздно вечером, 30 ноября.
Из-за сильнейшего снегопада, а также дорожно-транспортного происшествия фур было остановлено движение транспорта в Шушарах.
Мучаются в пробках водители, решившие поехать по Московскому шоссе, которое встало намертво даже после 23 часов.
Заторы образовали и в сторону Петербурга, и обратно.
Согласно данным «Яндекс.Пробок» в 22 часа в Северной столицы заметили рекордно длинную для этого времени суток пробку — 15,9 километров.
Стоит отметить, к 12 часам ночи движение по магистралям города стоит в 4-балльных заторах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тысяча единиц техники убирает снег на улицах Петербурга 30 ноября.