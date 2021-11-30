Тысяча единиц техники убирает снег на улицах Петербурга 30 ноября

В Петербурге выпало много снега. Фото: Pixabay

В Петербурге выпало много снега. Фото: Pixabay

Благодаря циклону «Бенедикт» Северную столицу занесло снегом.

Во вторник, 30 ноября, Петербург засыпает мощнейшим снегопадом. Его без остановки убирает 1 037 единиц техники. Об этом говорится на сайте администрации города на Неве.

На протяжении всего дня в городе работают 1,1 тысячи дворников. При этом, в социальных сетях жители продолжают жаловаться на горы неубранного снега.

Однако в большинстве районов Петербурга осадки прекратились.

Как сообщает «КП-Петербург», ссылаясь на слова метеоролога Юрия Куткевича, интенсивного снегопада больше не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирам пришлось толкать троллейбус, застрявший в снегу у «Ленинского проспекта».