Пассажирам пришлось толкать троллейбус, застрявший в снегу у «Ленинского проспекта»

Троллейбус застрял в снегу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Троллейбус застрял в снегу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Непрекращающийся снегопад парализовал движение в Петербурге. Очередной жертвой непогоды стал троллейбус.

Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября, у станции метро «Ленинский проспект». Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Заблокирован 45 троллейбусом, всем миром пытаются выбраться», — написал автор записи.

На кадрах видно, что колеса транспортного средства оказались окованы снегом. Пассажирам пришлось покинуть троллейбус. Группа мужчин начала толкать транспорт.

Дальнейшее развитие событий не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга призвали водителей сократить поездки на личном транспорте, чтобы дорожные службы могли более оперативно очистить улицы от большого количества снега. В городе все еще продолжается борьба со стихией, дорожная обстановка остается затрудненной.